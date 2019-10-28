Как получить пенсию в 30 тысяч рублей, сказали в Сбербанке

Сегодня в России все чаще поднимают тему, как накопить на старость, ведь на страховую пенсию никто уже всерьез не рассчитывает, сообщает DEITA.RU.

Один из вариантов — стать участником добровольного пенсионного страхования. Это относительно безопасно, так как рисковать деньгами будущих пенсионеров негосударственным пенсионным фондам не разрешают. Такие организации вынуждены зарабатывать исключительно безопасными методами, такими как ценные бумаги. Кроме того, россиянам, решившимся на такой шаг, стоит помнить, сумма в 1,4 миллиона рублей страхуется.

По данным НПФ Сбербанка, пишет РГ, если мужчина в 35 лет начнет отчислять ежемесячно на свою будущую пенсию по три тысячи рублей, то после выхода на заслуженный отдых он сможет десять лет получать пенсию в размере 30 тысяч рублей.

Второй не менее интересный вариант накопить на будущую пенсию — открыть вклад в банке. Это могут сделать даже те россияне, которым до пенсии осталось всего ничего — лет 10 или 15. Как пояснил управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов, если в 45 лет открыть вклад на 100 тысяч рублей и ежемесячно пополнять его на три тысячи рублей, то через десять лет на счете будет свыше 650 тысяч рублей. Если делать пополнения по пять тысяч — около миллиона рублей.

Также эксперты отмечают, что накопить на пенсию можно приобретая недвижимость, золото, ценные картины и многое другое.

Напомним, в России стартовала пенсионная реформа почти год назад. Теперь россияне будут выходить на пенсию на пять лет позже, чем их родители и предшественники. Выходя на заслуженный отдых, женщины в 60 лет, а мужчины в 65 смогут получить страховую пенсию, накопленную за многие годы работы. При этом те, кто не хочет работать лишние пять лет, могут уйти по старому возрасту. В этом случае они будут получать только накопительную часть пенсии, о которой еще нужно позаботиться.

Екатерина Брязгунова