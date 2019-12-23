Как получить пенсию в 50 тысяч, сказал глава Пенсионного фонда

Если отложить выход на заслуженный отдых на 10 лет, то размер пенсии составит 52 тысячи рублей, сообщает DEITA.RU. Такой ценной информацией поделился руководитель Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов.

По словам Дроздова, чем дольше человек сознательно откладывает выход на пенсию, тем выше у него будут выплаты. Такова уж система.

Речь идет о том, что, откладывая выход на заслуженный отдых на один год, гражданин повышает свой коэффициент и впоследствии дополнительно получит фиксированную выплату на коэффициенты.

Отмечается, что коэффициенты растут только в том случае, если откладывать выход на пенсию на 10 лет. После этого рост останавливается, однако страховые выплаты уже составят порядка 52 тысяч рублей. Разумеется, такая сумма образуется первая пенсия была не 10 тысяч, а 22.

Екатерина Брязгунова