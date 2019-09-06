Семинар Фонда президентских грантов «Как получить грант Президента Российской Федерации на реализацию социального проекта», состоялся во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Представители некоммерческих организаций смогли познакомиться с основными правилами подачи заявок, услышали критерии отбора проектов для реализации, а также задали интересующие вопросы.

Встреча продолжалась на протяжении трёх часов, однако скучать не пришлось - Антон Долгов, основной спикер мероприятия, исполнительный директор Фонда Президентских грантов в доступной форме поведал слушателям об интересных моментах и подводных камнях участия.

Одной из особенностей организации работы является полное отсутствие бумажного документооборота, как при подаче заявок, так и при работе с победителями.

«Договор заключается в электронной форме, когда Вы становитесь победителем, вы в банке открываете специальный счёт. Затем получаете флешку с электронной подписью, и этой самой флешкой подписываете договор через систему. Бумажных взаимоотношений нет вообще», - отмечает Антон Долгов.

Наибольшее количество поданных заявок на гранты претендует на сумму от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. При этом в лидерство касательно темы заявок стала выходить сфера культуры - создание всевозможных музеев и культурных центров.

Помимо прочего, спикеры мероприятия напомнили, какие организации не смогут принять участие в системе Президентских грантов. Это касается организаций, учредителями которых являются государственные органы.

Помимо этого, организаторы мероприятия напомнили о датах подачи заявок для нового конкурса. Приём заявок стартует 14 октября, и будет завершён 25 ноября.

Софья Корф