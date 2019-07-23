Как подтвердить статус предпенсионера и зачем это нужно, сообщает DEITA.RU.

С 2019 года в России фактически, а не на бумаге, действует новая пенсионная система. Теперь пенсионный фонд оказывает новую услугу - подтверждение статуса предпенсионера, или отвечает, что такого статуса у гражданина нет. Справка о статусе предпенсионера поможет получить оплачиваемые выходные для диспансеризации, повышенные пособия по безработице и льготы по имущественным налогам.

Предпенсионер — это тот, кому осталось до пенсии пять лет или меньше. То есть, право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Свой статус предпенсионера нужно подтвердить в тех случаях, когда льгота зависит именно от него — то есть в законе про льготу так и написано, что она положена гражданам предпенсионного возраста.

Тогда для льготы, пособия или диспансеризации нужно принести документ, в котором написано, что именно эта женщина или этот мужчина — предпенсионер. Подтверждение выдает Пенсионный фонд России.

Справку о статусе предпенсионера получить стоит, если:

- Вы проходите диспансеризацию и отпрашиваетесь с работы на два дня. Каждый предпенсионер имеет на это право раз в год;

- Вы жаждете отомстить работодателю за то, что он необоснованно уволил Вас за 5 лет до пенсии. Теперь это в России уголовное преступление, за которое руководителя могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей или назначить обязательные работы до 360 часов;

- Вы встали на учет в службе занятости и рассчитываете на повышенное пособие в течение 12 месяцев;

- Вы хотите получить льготы по налогу на имущество и землю.

Справки о статусе предпенсионера выдаются по единой форме. Пенсионный фонд утвердил регламент, по которому выдается документ с 14 июля 2019 года.

Получить справку можно лично посетив подразделение Пенсионного фонда России, но гораздо это проще сделать через Интернет. Для этого у вас должна быть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

На сайте ПФР в личном кабинете гражданина сейчас доступна новая услуга «Заказать справку об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста». Нужно указать орган, куда предоставляются сведения, - Федеральная налоговая служба России, центр занятости населения, работодатель или просто так, для себя. При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений». Процесс от входа на сайт до получения самой справки занимает меньше минуты.

Дмитрий Санников