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Как помочь детям выйти из самоизоляции, сказала психолог

Дети

Необходимо уделить внимание правилам

Что нужно сделать, чтобы возвращение к привычной жизни не стало для ребенка суровым испытанием, рассказала психолог, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам эксперта, долгое совместное времяпрепровождение в замкнутом пространстве не только ближе познакомило членов семей, но и усилило те или иные особенности детей. и важно аккуратно выходить из режима самоизоляции, пишет РИА «Новости».

Так, если дети не очень хорошо себя контролируют, стоит уделить время правилам взаимодействия, старым и новым.

«Внимания потребует именно усвоение правил. Помощниками при этом будут терпение и повторение. Также полезно уточнить, как именно ребенок понял информацию, попросить проговорить те или иные правила и, возможно, сделать это не раз», – отмечает психолог Галина Шакова.

Если у детей есть те или иные проблемы с общением или тревожностью, они могут потерять интерес к прогулкам и играм со сверстниками. Важно сделать переход к старому порядку плавным, к примеру, использовать совместные игры вне дома.

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