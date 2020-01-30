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Как понять, что АЗС не доливает бензин

Пистолеты завправочные заправка

Эксперт дал несколько советов автомобилистам, сообщает DEITA.RU.

Недолив бензина на заправке – частая проблема, с которой сталкиваются водители. Только вот понять, что вас обманули, достаточно сложно. Исполнительный директор многопрофильного холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин рассказал РИА Новости, как распознать недолив.

Самая главная рекомендация эксперта – заправляться только на АЗС проверенных сетей, которые дорожат своим именем. Как говорит Дмитрий Гелемурзин, недобросовестные сотрудники с целью дополнительного заработка могут менять настройки автомата, чтобы тот наливал меньше, чем показывает на экране. Недолив, как правило, составляет 1-2 литра.

Еще один способ обмана – задержка бензина  в шланге заправщиками. Эксперт рекомендует отказываться от услуг или контролировать работу.

Последняя рекомендация – точно знать объем своего бака. Важно при этом, что цифры, которые написаны в документации, не значат, что столько топлива влезает в бак, заполненный под завязку. А это значит, что при заправке «до полного» стоит прибавлять еще несколько литров к объему бака.

Елена Миронова

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