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Как поставлять самодельное пиво на рынок уже придумали в России
Крафтовый напиток не пропадет из продажи, сообщает DEITA.RU.
В 2021 году вступит в силу регламент Евразийского экономического союза. В России испугались, что эти нормы сделают невозможнм продажу крафтового пива.
Как пишет Ura.ru, новые правила не окажут влияния на рынок крафтового пива. Как уверены в Союзе российских пивоваров, новые правила из этого регламента не означают, что продажа самодельного пива окажется под запретом. Единственное, что может измениться, – это категория, к которой отнесут пиво: «Пиво» или «пиво специальное».
Также сообщается, что производителям придется тщательнее контролировать состав: не более 20% несоложеного сырья и 2% содержащих сахар продуктов.
Елена Миронова