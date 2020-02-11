Как правильно делать покупки в интернете, рассказали эксперты

Важные правила покупок в заграничных онлайн-магазинах и маркетплейсах составили специалисты Роскачества, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, в ведомстве напомнили, что нельзя пренебрегать отзывами. Имеются в виду как отзывы непосредственно о товаре, опубликованные на сайте магазина, так и о самой площадке, пишет РИА «Новости». Хорошей идеей будет почитать, что пишут на «сайтах-отзовиках», также можно проверить, нет ли посвященных магазину или порталу групп в социальных сетях, где пользователи оставляют свое мнение о товарах этого магазина.

«Самое важное правило, которое, скорее, является правилом цифровой гигиены: не используйте для покупок зарплатную или основную банковскую карту. Создайте отдельную, например, виртуальную карту, исключительно для онлайн-покупок и переводите на нее только те суммы, которые необходимы для оплаты текущих покупок», – подчеркнули в Роскачестве.

Также специалисты советуют непременно узнать стоимость доставки, а заодно проверить, будет ли дополнительная таможенная пошлина. Также желательно выбирать доставку с присвоением трек-номера, благодаря которому перемещение посылки можно отслеживать через сайт или мобильное приложение. Следует также ознакомиться с информацией о гарантии и возврате товара.