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Как правильно делить отпуск, сказал Минтруд
В Министерстве труда напомнили россиянам о возможности дробления ежегодного отпуска, сообщает DEITA.RU.
Согласно положениям статьи 125 Трудового кодекса РФ, по соглашению между сотрудником и работодателем, отпуск можно разделить на части. При этом необходимо соблюсти ряд условий.
Во-первых, отпуск предоставляется согласно текущему рабочему году. Вторым важным условием является длительность отдыха, она не должна составлять менее четырнадцати календарных дней. Данное правило утверждено ещё во времена СССР, и призвано позволить сотруднику в полной мере восстановить силы для дальнейшей работы.
Кроме того, работник вправе присоединить к оплачиваемому отпуску за текущий год «неотгулянные» дни прошлогоднего отдыха. На данное действие также распространяется ограничение по количеству дней отдыха не менее двух недель.
Стоит отметить, что положения Трудового кодекса не регламентируют, на какое количество частей можно делить собственный отпуск.
Софья Корф