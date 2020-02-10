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Как правильно фотографировать автомобиль для продажи

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Специалисты считают, что для качественного предоставления информации об автомобиле, необходимо не менее 14 фотографий. О том, как правильно снимать автомобиль для продажи, сообщает ИА DEITA.RU. 

Именно на снимки покупатель обращает внимание в первую очередь. Поэтому желательно, чтобы снимки отличались чёткостью. Для этого не обязательно использовать дорогую аппаратуру, будет достаточно и смартфона.

Несколько основных правил – машина должна быть сухая и чистая, снимать желательно на улице, и почти всё пространство снимка должен занимать именно автомобиль, а не, к примеру, пейзаж. Если же окружающее пространство попадает в кадр, желательно, чтобы это не были кадры с трущобами, как отмечает портал «News.ru».

Фары включать нежелательно, а также следует избегать специальных фильтров для обработки фото. Нужно приложить и снимок того, что находится под капотом «товара». Если делать снимок открытого багажника, следует обеспокоиться его чисткой перед «фотосессией» - всё лишнее нужно убрать, порядок лишь привлечёт клиента. При снимке салона стоит придерживаться таких же правил – убрать уютные игрушки с приборной панели и ликвидировать ряд иконок.

Кроме того, специалисты отмечают, что не стоит намеренно скрывать дефекты по кузову, если таковые имеются, чтобы не делать потенциальному клиенту неприятных сюрпризов.

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