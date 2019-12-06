telegr wh call

Новости

Волны 9 метров: штормовое предупреждение в регионе

6 Декабрь 2019, 14:45

Сотрудник госбанка подрывал курс рубля

6 Декабрь 2019, 14:30

Как правильно пить на Новый год, сказал врач

6 Декабрь 2019, 14:15

Новые стадионы появятся в Приморье

6 Декабрь 2019, 14:14

Общественный транспорт пустили в новый микрорайон Владивостока

6 Декабрь 2019, 14:05

«Коровы - не помеха»: инвестор построит базу отдыха на Шаморе

6 Декабрь 2019, 14:00

Это может случиться с каждым: названа причина страшного пожара

6 Декабрь 2019, 13:45

Серьезное ДТП: водителя большегруза едва не раздавило в кабине

6 Декабрь 2019, 13:30

Deita TV

МЕМ про ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

4 Декабрь 2019, 11:36

Как правильно пить на Новый год, сказал врач

алкоголь

Новогодние корпоративы начнутся в ближайшее время. О том, как правильно употреблять алкогольные напитки, сообщает DEITA.RI со ссылкой на психиатра-нарколога Алексея Магалифа.

По словам врача, существует два главных правила. Во-первых, пить нужно на сытой желудок. Во-вторых, категорически запрещено смешивать разные виды алкоголя. Проще говоря, начали красным полусладким им же и должны закончится вечер.

Кроме того, важно не забывать выходить на танцпол. Движения позволяют ускорить обмен веществ в организме, что приведет к более быстрому выветриванию алкоголя из организма.

Отмечается, что очень важна закуска. Лучше всего, чтобы на столе находились продукты, содержащие растительную клетчатку. Они позволяют замедлить процесс всасывания алкоголя в кровь.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Новый закон Яровой внесен в Госдуму

«Революция или иммиграция» — россияне негодуют от идеи бизнесменов

Опасного приморского бандита задержали в Испании

Популярное

Решения Медведева выведут россиян на улицы

За прогрев двигателя штрафуют на 1,5 тысячи рублей

Погода в Приморье удивила даже синоптиков

Новые штрафы ГИБДД ждут водителей с 1 января
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...