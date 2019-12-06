Новости
Волны 9 метров: штормовое предупреждение в регионе
6 Декабрь 2019, 14:45
Сотрудник госбанка подрывал курс рубля
6 Декабрь 2019, 14:30
Как правильно пить на Новый год, сказал врач
6 Декабрь 2019, 14:15
Новые стадионы появятся в Приморье
6 Декабрь 2019, 14:14
Общественный транспорт пустили в новый микрорайон Владивостока
6 Декабрь 2019, 14:05
«Коровы - не помеха»: инвестор построит базу отдыха на Шаморе
6 Декабрь 2019, 14:00
Это может случиться с каждым: названа причина страшного пожара
6 Декабрь 2019, 13:45
Серьезное ДТП: водителя большегруза едва не раздавило в кабине
6 Декабрь 2019, 13:30
Как правильно пить на Новый год, сказал врач
Новогодние корпоративы начнутся в ближайшее время. О том, как правильно употреблять алкогольные напитки, сообщает DEITA.RI со ссылкой на психиатра-нарколога Алексея Магалифа.
По словам врача, существует два главных правила. Во-первых, пить нужно на сытой желудок. Во-вторых, категорически запрещено смешивать разные виды алкоголя. Проще говоря, начали красным полусладким им же и должны закончится вечер.
Кроме того, важно не забывать выходить на танцпол. Движения позволяют ускорить обмен веществ в организме, что приведет к более быстрому выветриванию алкоголя из организма.
Отмечается, что очень важна закуска. Лучше всего, чтобы на столе находились продукты, содержащие растительную клетчатку. Они позволяют замедлить процесс всасывания алкоголя в кровь.
Екатерина Брязгунова