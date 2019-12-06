Как правильно пить на Новый год, сказал врач

Новогодние корпоративы начнутся в ближайшее время. О том, как правильно употреблять алкогольные напитки, сообщает DEITA.RI со ссылкой на психиатра-нарколога Алексея Магалифа.

По словам врача, существует два главных правила. Во-первых, пить нужно на сытой желудок. Во-вторых, категорически запрещено смешивать разные виды алкоголя. Проще говоря, начали красным полусладким им же и должны закончится вечер.

Кроме того, важно не забывать выходить на танцпол. Движения позволяют ускорить обмен веществ в организме, что приведет к более быстрому выветриванию алкоголя из организма.

Отмечается, что очень важна закуска. Лучше всего, чтобы на столе находились продукты, содержащие растительную клетчатку. Они позволяют замедлить процесс всасывания алкоголя в кровь.

Екатерина Брязгунова