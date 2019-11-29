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Как правильно «прикуривать» авто, сказал эксперт

машина, авто, транспорт, парковка

Зимой аккумутяторы подводят чаще всего, сообщает DEITA.RU.

Правильно «прикурить» авто – задачка не из легких, особенно для новичков. Несколько дельных советов для автомобилистов дал эксперт журнала «За рулем».

Прежде всего надо помнить 2 важных правила: прикуривать от загулушенного авто и первым крепить красный провод (плюсовой). Если же вы сначала присоединили минусовой провод, то касаться наконечником красного любых металлических деталей просто опасно – произойдет короткое замыкание.

Порядок действий:

Подогнать донор как можрно ближе, заглушить

Присоединить красный провод к донору, затем к заглохшему аккумулятору

Минусовой провод присоединить к рабочему аккумулятору и к кронштейну двигателя с заглушенным аккумулятором

Завести машину с севшим аккумулятором

Снять провода в обратной последовательности

Елена Миронова

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