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Как правильно «прикуривать» авто, сказал эксперт
Зимой аккумутяторы подводят чаще всего, сообщает DEITA.RU.
Правильно «прикурить» авто – задачка не из легких, особенно для новичков. Несколько дельных советов для автомобилистов дал эксперт журнала «За рулем».
Прежде всего надо помнить 2 важных правила: прикуривать от загулушенного авто и первым крепить красный провод (плюсовой). Если же вы сначала присоединили минусовой провод, то касаться наконечником красного любых металлических деталей просто опасно – произойдет короткое замыкание.
Порядок действий:
Подогнать донор как можрно ближе, заглушить
Присоединить красный провод к донору, затем к заглохшему аккумулятору
Минусовой провод присоединить к рабочему аккумулятору и к кронштейну двигателя с заглушенным аккумулятором
Завести машину с севшим аккумулятором
Снять провода в обратной последовательности
Елена Миронова