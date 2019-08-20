Как правильно проезжать на дорогах лужи, чтобы не повредить автомобиль, сообщает DEITA.RU.

Постарайтесь объезжать потенциально опасные участки дороги, на которых вода может прикрывать ямы или колодцы. Аквапланирование приводит к потере сцепления с мокрым асфальтом, кроме того, есть риск залить разогретую выхлопную систему холодной водой или допустить ее попадание на двигатель. В любом случае это окончится дорогим ремонтом.

Избегайте гидроудара двигателя – следите, чтобы вода не попала сквозь заборное отверстие внутрь мотора. Если этого избежать не удалось – не заводите двигатель. Вытолкайте автомобиль из лужи на нейтралке, вручную. Затем вызовите эвакуатор и отправляйтесь в сервис.

Перед тем, как переезжать лужи, следите за температурой двигателя. Не начинайте переезд водных преград при раскаленном моторе с включенным вентилятором. Это нужно, чтобы избежать коррозии металла и растрескивания.

Никогда не глушите авто посреди лужи, чтобы не пострадала труба глушителя, и туда не попала вода.

Двигайтесь максимально медленно, чтобы избегать повреждения подвески и покрышек. Старайтесь следовать за другим авто и выбирать безопасные части дороги.

Анастасия Туркова