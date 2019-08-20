Как правильно проезжать лужи, чтобы не убить машину
Как правильно проезжать на дорогах лужи, чтобы не повредить автомобиль, сообщает DEITA.RU.
Постарайтесь объезжать потенциально опасные участки дороги, на которых вода может прикрывать ямы или колодцы. Аквапланирование приводит к потере сцепления с мокрым асфальтом, кроме того, есть риск залить разогретую выхлопную систему холодной водой или допустить ее попадание на двигатель. В любом случае это окончится дорогим ремонтом.
Избегайте гидроудара двигателя – следите, чтобы вода не попала сквозь заборное отверстие внутрь мотора. Если этого избежать не удалось – не заводите двигатель. Вытолкайте автомобиль из лужи на нейтралке, вручную. Затем вызовите эвакуатор и отправляйтесь в сервис.
Перед тем, как переезжать лужи, следите за температурой двигателя. Не начинайте переезд водных преград при раскаленном моторе с включенным вентилятором. Это нужно, чтобы избежать коррозии металла и растрескивания.
Никогда не глушите авто посреди лужи, чтобы не пострадала труба глушителя, и туда не попала вода.
Двигайтесь максимально медленно, чтобы избегать повреждения подвески и покрышек. Старайтесь следовать за другим авто и выбирать безопасные части дороги.
Анастасия Туркова