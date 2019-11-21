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19 Август 2019, 19:45

Как продлить новогодние выходные, сказали россиянам

Новый год

При соблюдении ряда условий можно будет отдыхать 3 недели, сообщает DEITA.RU.

Представители Роструда напомнили россиянам, как можно легально увеличить себе новогодние каникулы. Согласно трудовому законодательству, все работающие россияне могут брать отпуск в любое время года.

Для того, чтобы продлить новогодние праздники, надо отработать в компании не менее полугода, заранее предупредить работодателя и написать заявление на отпуск. Так как в этот раз каникулы закончатся 8 января, то заявление на отпуск стоит подавать с 9 января.

Елена Миронова

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