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Как продлить новогодние выходные, сказали россиянам
При соблюдении ряда условий можно будет отдыхать 3 недели,
сообщает DEITA.RU.
Представители Роструда напомнили россиянам, как можно легально увеличить себе новогодние каникулы. Согласно трудовому законодательству, все работающие россияне могут брать отпуск в любое время года.
Для того, чтобы продлить новогодние праздники, надо отработать в компании не менее полугода, заранее предупредить работодателя и написать заявление на отпуск. Так как в этот раз каникулы закончатся 8 января, то заявление на отпуск стоит подавать с 9 января.
Елена Миронова
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