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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Как противно» — символ Нового года подмочил репутацию супермаркета

Новый год, иллюминация, елка, снег, дома, город, украшение

Крыса прогрызла коробку с любимым россиянами печеньем и вывела в ней крысят, сообщает DEITA.RU.

История, которая попала на видео и вызвала бурное обсуждение в сети, произошла в одном из супермаркетов Махачкалы, пишет портал NR. Автор ролика решил приобрести себе коробку печенья, однако, когда он взял упаковку, заметил в ней новорожденных крысят. После этого, разумеется он отказался от приобретения.

Просмотре видео, пользователи Instagram приступили к бурному обсуждению ситуации. «Раньше со сгущенкой орешки были, а теперь фаршированные», «Обалдеть! Фу как противно», «Это акция. Купи орешки, а символ Нового года в подарок... Прямо Джек пот...», «Жалко детенышей», «Китайцы купят это блюдо. Ко всему ещё и год крысы — это тройной новогодний подарок для них — деликатес, десерт и питомец года!» — пишут россияне в сети.

Екатерина Брязгунова

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