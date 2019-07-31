Если какой-то особенно умный водитель слепит вас дальним светом и вообще включает его, когда необходимости в том явно нет, его можно проучить, сообщает DEITA.RU.

Когда вас ослепляет автомобиль со встречной полосы, вы можете тоже включить дальний свет и поиграть им. Возможно, намек поймут.

Если любитель света поярче пристроился за вами, быстро включайте и выключайте противотуманку. Вы покажете водителю, что с усиленной иллюминацией ехать несколько не удобно.

Другой способ: повключайте габаритные огни или аварийку, на ваш вкус. Или не выключайте противотуман, пока зачинщик не откажется от использования дальнего света.

Впрочем, есть совсем иной вариант: дать любителю яркого проехать вперед, не тратя лишних нервов.

Анастасия Туркова