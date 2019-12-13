Как прожить на 15 тысяч, сказали россияне

Житель приморского города в популярном паблике задался вопросом, как можно прожить на 15 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Подписчики revizzorro_uss услужливо начали раздавать советы.

По словам автора поста, он работает и получает 20 тысяч рублей. При этом пять тысяч отдает за квартиру. «Люди, посоветуйте, как прожить на 15 тысяч. Ничего не могу позволить, ни себе, ни ребенку. Как выбраться из категории – нищета?» — гласит пост.

Отзывчивые граждане сразу пришли на помощь. Вот что они пишут:

«Стать депутатом, и пойти в эту секту, «Единая Россия»

«Поискать подработки. Помыть, убрать и т.д. Люди же крутятся, вертятся как-то. Вам повезло, что у вас свое жилье. Некоторые с такой зарплатой еще и снимают квартиру, и живут. А у вас остаётся 15 тысяч рублей. Это ещё неплохо»

«Устройтесь еще на одну работу»

«Найдите вторую работу, если у вас сменный график работы. Если пятидневка, то люди с 17 до 22 часов подрабатывают, ремонт под ключ, потолки натяжные, кондиционеры устанавливают и т. д. Я работала на двух работах три дня на основной работе и три дня на другой. Три месяца. Кто-то делает один выходной в неделю и пашет не приседая».

«Найти работу с зарплатой выше!»

«Госдума же как-то выпускала бюллетень... Ну типа подбирайте кастрюли под размер плиты, чтобы сэкономить 2-3 рубля на электричестве, не смывайте воду в унитазе, а сливайте туда воду после купания, выключайте технику из розетки каждый раз после использования и т.д. и т.п... И держитесь там».

«У меня такая же з.п. и живу на съёмной квартире за 7 тысяч. Не плачу, не умерла. Бывают подработки».

Екатерина Брязгунова