Каждый день россияне задают одни и те же вопросы. Многие из них касаются доходов, ведь население с молниеносной скоростью делится на бедных и богатых. Один из главных вопросов, регулярно проскакивающих в прессе, интернете и даже на прямой линии с представителями власти, звучит следующим образом: как прожить на пенсию, размер которой редко превышает 8–10 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

Был момент, когда депутат Самарской области Николай Бондаренко, на практике доказал, что на такие деньги прожить невозможно: банально на продукты не хватает. Конечно, власти предпринимают различные попытки решить проблему, но выглядят они, прямо скажем, нелепо.

В свою очередь глава правительства Дмитрий Медведев рассказал, как повысить уровень доходов пенсионеров. Да, речь идет именно о доходах, а не увеличить пенсию. Так вот, премьер-министр уверяет, что если пенсии не хватает, обязательно нужно посвятить себя бизнесу. Он отметил, что в молодости ему так же, как и многим, приходилось сводить концы с концами, однако это его не остановило и не сломало.

Стоит отметить, что данная позиция вызвала бурную реакцию среди населения. «Цинизм зашкаливает!!! Это антинародная власть!», «Зачем власть просит помощи у населения? Не дерите налоги, обходитесь тоже сами. А то по принципу: давай вместе покурим твои сигареты, а потом — каждый свои. Хорошо, давайте "займемся бизнесом"! Кто лечить будет? Кто детей учить будет?», «Только вот если все займутся бизнесом и будут, работать только на себя. Кто их-то будет обслуживать, работать на заводах, в медучреждениях. Говорильня одна», «Если сам не можешь справиться с проблемами государства, смени профессию», «Медведев, объясняю, восемь тысяч — это восемь купюр по тысячи, не восемь миллионов. Таких сумм ты и в глаза не видел», — возмущаются граждане.

Екатерина Брязгунова