В социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том, что якобы клиентам Сбербанка поступают sms-сообщения от судебных приставов, которые в случае прочтения списывают деньги с банковской карты, сообщает DEITA.RU.

Судя по фотографии, объявление со значительным количеством ошибок размещено на зеленом банкомате. Оно гласит, что, если вам пришло sms-сообщение от приставов, в котором говорится о наложении ареста на ваше имущество, его ни в коем случае нельзя прочитывать, так как будут списаны средства. Кроме того, в объявлении разъясняется, что это новый вид мошенничества.

Как пишет Vesma.today, в Сбербанке пояснили, что подобных объявлений кредитная организация не делала. Просмотр sms-ки не снимет деньги с банковской карты, так как это технически невозможно. Однако если в сообщении встроена ссылка по ней ходить не следует, именно этот шаг может быть опасен.

Екатерина Брязгунова