В скоро времени ставки по банковским вкладам медленно, но верно, будут снижаться. Какие способы, для сохранения сбережений доступны всем, выяснило DEITA.RU.

Только во втором квартале текущего года банки уменьшили размер ставки по вкладам в среднем на 0,4 процентного пункта. В июле средняя максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших кредитных организациях опустилась до 7,05 процента годовых.

Снижение депозитов связано в первую очередь с тем, что большую долю в банковском секторе составляют государственные банки.

Выходит, что сохранить сбережения от инфляции через банковские депозиты – не лучший вариант, отмечают эксперты. С учетом снижения ставок вклады перед инфляцией бессильны.

Эксперты отмечают также другой возможный вариант, инвестировать в рублевые корпоративные облигации. Провернуть дело можно через брокерский договор или Паевой инвестиционный фонд. Прибыль может составить 8-9 процентов.

Вы можете также вложить средства в облигации федерального займа. Эксперты отмечают, что, выбирая подобные вложения, вы рискуете меньше, даже если сравнивать с теми же банковскими вкладами, а доход составляет около 7 процентов в год.

Но тут тоже нужно быть осторожным. Покупать бумаги у кого-то попало не стоит. К выбору брокера надо подойти крайне серьёзно: его рейтинг должен быть не ниже, чем рейтинг самих облигаций. Перед тем, как открыть у него счет, уточните, есть ли у брокера право распоряжаться вашими средствами и ценными бумагами. Возможно, в тяжелые времена, все нажитое вашим непосильным трудом пойдет на уплату брокерских долгов, и вы останетесь у разбитого корыта.

А вот новичкам связываться с акциями не рекомендуется. Ситуация с индивидуальными инвестиционными счетами непредсказуема. Министерство финансов будет менять правила оформления таких счетов. Стоит отметить, что со следующего года открывать такие счета с налоговым вычетом за взнос, возможно, запретят.

А вот вложение в драгоценные металлы – дело выгодное. Так как рубль упал по отношению к доллару. Вы можете для начала купить инвестиционные монеты, а в перспективе - слитки. Напомним, что с 2020 года такие операции не будут облагаться налогом на добавленную стоимость.

Не рекомендуется вкладываться в иностранную валюту. Не внушают доверия и быстрые операции с инвестициями в недвижимость. Если вы не хотите рисковать, то для вас идеально подходит вариант покупки квартиры, чтобы сдавать эту жилплощадь в аренду. Но сильно на таком не разбогатеешь, так как налоги и коммунальные платежи никто не отменял. Поэтому эксперты и не видят в наше время большой выгоды для инвестиций в недвижимость.

Екатерина Кононенко