Как разводят на заправках, рассказал автоэксперт

Каждый водитель минимум один раз в неделю заправляется на АЗС. Процесс этот привычный, проходит по обычному сценарию, поэтому многие автомобилисты не замечают, как их разводят на деньги. DEITA.RU со ссылкой на «За рулем» рассказывает, какие образом российских водителей разводят на заправках.

Самый стандартный развод — врет счетчик. Многие российские автолюбители рассказывают о том, что, заливая в 50-литровый бак бензин, туда вмещается 50,5 литра автомобильного топлива. И это при условии, что в баке остается еще остаток бензина. Ведь на АЗС машина доехала своим ходом и даже не на горящей «лампе».

Не менее распространенный метод развода называется «до отсечки». Им промышляют заправщики, которые помогают заправлять полный бак бензина. Если водитель не стоит над душой у заправщика, то чаще всего до полного не доливают, а только до отсечки, а потом просто цедят по одной капле.

На некоторых АЗС персонал не дает сдачи, а как известно копейка рубль бережет. 30 копеек не додали сдачи одному водителю, 20 копеек — другому, а если задумать, сколько через АЗС ежедневно проходит водителей, можно прикинуть, какая недоданная сдача образуется на кассе.

К сожалению, некоторые заправки продолжают грешить тем, что разбавляют бензин, и хорошо, если после такой заправки, не встанешь на дороге. Автоэксперты рекомендуют всегда сохранять чеки с заправки.

Екатерина Брязгунова