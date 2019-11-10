Как разводят при оформлении льготной ипотеки, сказала россиянка

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Жительнице Владивостока отказали в доступной ипотеке с процентной ставкой в 6,4 процента и предложили рассмотреть варианты с более высокой ставкой, сообщает DEITA.RU. Об этом женщина заявила в популярном паблике revizor_vdk.
По словам гражданки, она обратилась в корпорацию для оформления доступной ипотеки с процентной ставкой 6,4 процента. Обещали поддержку администрации работников госучреждений. «После одобрения необходимого займа, оплаты оценочной стоимости и проверки приобретаемой квартиры, можно было переходить к оформлению сделки... но в этот момент корпорация заявляет, что не может осуществить выдачу средств по этой программе, так как возникли какие-то технические проблемы и какой срок уйдёт на их устранение неизвестно...» — делится жительница дальневосточной столицы.
Также она отметила, что продавец «квадратных метров» ждать не будет. Зная об этом в корпорации предложили заключить договор по стандартной ставке — 9,5 процента. «Возникает ощущение обмана и навязывания более высокого процента», — описывает свои ощущения горожанка.
Пользователи Instagram полностью подтвердили опасения и сомнения женщины. «Стандартная замануха», «А корпорация — это нормальная организация, только они потом вашу ипотеку в другой банк передадут. По госпрограммам - их для этого и создали, но не ведут ее потом», «Полтора года назад похожая ситуация была. По радио шла реклама постоянно, что под 6,4 процента при поддержке администрации. Когда пришли, оказалось, что это старая реклама, у них уже все изменилось, от 9 и выше», — пишут люди.
Екатерина Брязгунова