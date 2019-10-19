telegr wh call

Новости

«Как решать будем?» — как грамотно ответить на провокацию ГИБДД

19 Октябрь 2019, 18:45

Реформа ЖКХ: порядок поверки счетчиков изменят в России

19 Октябрь 2019, 18:15

«Гореть им в аду» — заявление Минтранса шокирует водителей

19 Октябрь 2019, 17:45

Передумали: повышение утильбора откладывается

19 Октябрь 2019, 17:15

Вот как найти переплату в квитанциях ЖКХ

19 Октябрь 2019, 16:45

Стали известны причины трагедии на дамбе под Красноярском

19 Октябрь 2019, 16:15

Вот у кого вырастет пенсия

19 Октябрь 2019, 15:45

Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском растет

19 Октябрь 2019, 15:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

«Как решать будем?» — как грамотно ответить на провокацию ГИБДД

гибдд

Провокации недобросовестные инспектора ГИБДД очень любят. Вопросы, как будет решать, куда едете и когда последний раз выпивали, относятся именно к таким провокациям. DEITA.RU со ссылкой на канал «Моя машина» рассказывает, что нужно отвечать сотруднику ДПС: «Как решать будем?».

Честный инспектор такого вопроса никогда не задаст — он сам знает, как решать. Конечно, по закону. А тут он явно хочет денег на карман.

Опытные юристы и автомобилисты рекомендуют отвечать просто, коротко, ясно, вежливо и с легкой улыбкой: «по законам Российской Федерации». Ему и штраф тогда писать не хочется, и он сразу отпускает.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Превышать можно еще так: в Сети раскрыли секрет ГИБДД

Изменения в ОСАГО вступили в силу 1 сентября

Известно, сколько нужно хранить чеки оплаты штрафов ГИБДД

Популярное

Деньги скрывались за конфликтом удэгейцев и властей в Приморье

Потому что нельзя: жителей столицы разозлили водители автобусов

Парковать машины во дворах запретят

Вот почему нельзя хранить эти документы в бардачке
Загрузка...
Загрузка...