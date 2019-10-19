«Как решать будем?» — как грамотно ответить на провокацию ГИБДД

Провокации недобросовестные инспектора ГИБДД очень любят. Вопросы, как будет решать, куда едете и когда последний раз выпивали, относятся именно к таким провокациям. DEITA.RU со ссылкой на канал «Моя машина» рассказывает, что нужно отвечать сотруднику ДПС: «Как решать будем?».

Честный инспектор такого вопроса никогда не задаст — он сам знает, как решать. Конечно, по закону. А тут он явно хочет денег на карман.

Опытные юристы и автомобилисты рекомендуют отвечать просто, коротко, ясно, вежливо и с легкой улыбкой: «по законам Российской Федерации». Ему и штраф тогда писать не хочется, и он сразу отпускает.

Екатерина Брязгунова