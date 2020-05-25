Как российские выпускники будут поступать в вузы

Приказы о зачислении в вузы появятся только в августе, а приемная кампания продлится до сентября, сообщает ИА DEITA.RU.

Рассказала об этом радиостанция «Комсомольская правда». По словам замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, приоритет будет отдан льготникам и абитуриентам с приказом – где их будет 80% от общего потока. Далее, в августе, примут остальных выпускников.

Приемная кампания будет проходить дистанционно, а для будущих студентов госвузы подготовили уже порядка 30 тысяч бюджетных мест.

Также приемная компания закончится лишь тогда, когда все желающие сдадут экзамены – для не успевших вовремя сдать ЕГЭ предусмотрены резервные дни в августе.