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Как российские выпускники будут поступать в вузы
Приемная кампания в этом году продлится до осени
Приказы о зачислении в вузы появятся только в августе, а приемная кампания продлится до сентября, сообщает ИА DEITA.RU.
Рассказала об этом радиостанция «Комсомольская правда». По словам замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, приоритет будет отдан льготникам и абитуриентам с приказом – где их будет 80% от общего потока. Далее, в августе, примут остальных выпускников.
Приемная кампания будет проходить дистанционно, а для будущих студентов госвузы подготовили уже порядка 30 тысяч бюджетных мест.
Также приемная компания закончится лишь тогда, когда все желающие сдадут экзамены – для не успевших вовремя сдать ЕГЭ предусмотрены резервные дни в августе.