telegr wh call

Новости

Названы новые подробности смерти известного музыканта

18 Октябрь 2019, 16:00

Россия не пустила Олимпийские игры на Курилы

18 Октябрь 2019, 15:45

Путин нашел оригинальный способ сохранить бюджет

18 Октябрь 2019, 15:30

Новый закон гарантирует сохранность пенсий

18 Октябрь 2019, 15:15

Оппозицию по социальному заказу создают в Приморье

18 Октябрь 2019, 15:00

Фото: люди вышли на улицу из-за строительства ТЭЦ

18 Октябрь 2019, 14:45

Как россиянам получить больше льгот, сказал Медведев

18 Октябрь 2019, 14:30

ГЛОНАСС вернет «кнопку» на Дальний Восток

18 Октябрь 2019, 14:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Как россиянам получить больше льгот, сказал Медведев

медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России предусмотрено большое количество льгот, однако не все граждане, которые могли бы получить финансовую помощь, знаю о такой возможности, сообщает DEITA.RU.

В связи с этим Медведев считает, что в России должен появиться специальный сервис, который смог бы напоминать гражданам о том, что они могут получить льготу или какую-нибудь выплату от государства.

В качестве примера глава правительства приводит пример, что семьям, где родился ребенок, а одному из супругов нет 30 лет, положены специальные выплаты. Однако люди их не получают, так как не знаю об их существовании.

Также Медведев отметил, что сегодня в России различные льготы получают 40 миллионов человек, но если же люди будут знать о том, что им положено государством, таких людей станет намного больше.

Екатерина Брязгунова 

Читайте также:

Правительство Медведева обманывает народ шестой пенсионной реформой

Медведев требует ужесточить штрафы

Медведев доволен узбеками

Популярное

«Помогите» — новый развод у банкоматов набирает популярность

Жесткий обман ждет всех российских дачников

Маньяк напал на женщину с ребенком в столице

Путин назначил важного чиновника в Приморье
Загрузка...
Загрузка...