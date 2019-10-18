Как россиянам получить больше льгот, сказал Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России предусмотрено большое количество льгот, однако не все граждане, которые могли бы получить финансовую помощь, знаю о такой возможности, сообщает DEITA.RU.

В связи с этим Медведев считает, что в России должен появиться специальный сервис, который смог бы напоминать гражданам о том, что они могут получить льготу или какую-нибудь выплату от государства.

В качестве примера глава правительства приводит пример, что семьям, где родился ребенок, а одному из супругов нет 30 лет, положены специальные выплаты. Однако люди их не получают, так как не знаю об их существовании.

Также Медведев отметил, что сегодня в России различные льготы получают 40 миллионов человек, но если же люди будут знать о том, что им положено государством, таких людей станет намного больше.

Екатерина Брязгунова