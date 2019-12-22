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Как сбросить лишний вес, сказали ученые
Кофеин помогает не набирать лишний вес даже в том случае, если человек неправильно питается, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне.
Как пишут Невские новости, ученые пришли к выводу, что именно благодаря кофеину происходит сильное замедление во время отложения липидов. При этом в значительной мере снижается уровень так называемых триглицеридов. Все это вместе позволяет человеку не набирать лишний вес, даже когда он постоянно ест сладкую и жирную пищу.
Отмечается, что данные выводы были основаны на эксперименте, который проводился на подопытных крысах.
Екатерина Брязгунова