Как сбросить лишний вес, сказали ученые

Кофеин помогает не набирать лишний вес даже в том случае, если человек неправильно питается, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне.

Как пишут Невские новости, ученые пришли к выводу, что именно благодаря кофеину происходит сильное замедление во время отложения липидов. При этом в значительной мере снижается уровень так называемых триглицеридов. Все это вместе позволяет человеку не набирать лишний вес, даже когда он постоянно ест сладкую и жирную пищу.

Отмечается, что данные выводы были основаны на эксперименте, который проводился на подопытных крысах.

Екатерина Брязгунова