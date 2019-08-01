Чтобы присоска видеорегистратора не отвалилась на жаре, её можно смазать, сообщает DEITA.RU.

Жара ухудшает крепление присосок к стеклу, и видеорегистраторы, радар-детекторы и шторки начинают отпадать. Но исправить этот досадный момент можно.

Можно смочить ее водой – вода перекроет поры в резине, аппаратура будет держаться на стекле снова. Но есть два минуса: это ненадолго (придется периодически снова смачивать) и не для зимы.

Лучше сгодится силиконовая смазка, даже та, которая для обработки дверных уплотнителей. Обезжирьте присоску ацетоном или спиртом, нанесите смазку и позвольте ей немного впитаться.

Либо погрузите присоску в спирт – нашатырный. Потом промойте с помощью мыльной воды и крепите. Процедуру изредка придется повторять, но реже, чем в случае с водой.

Анастасия Туркова