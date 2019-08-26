Находка в этом году стала местом проведения ежегодной педагогической конференции, главная цель которой – обмен опытом между педагогами края. Современное оборудование, приобретенное на средства субвенции из краевого бюджета, показали коллегам педагоги школ и детских садов Находки, сообщает DEITA.RU.



Коллеги с интересом рассматривали и интерактивную систему для голосования, и 3D-принтер, и современные наборы для проведения лабораторных работ по физике, химии и биологии, и телескоп. Все это имеется в находкинских школах. Не отстают и детские сады – они тоже представили свои приобретения для создания современной развивающей среды.

«Цель была – показать, что это есть. Есть у нас в крае, а не где-то там, далеко, в Москве. Все это куплено на субвенции. Деньги есть, просто нужно их грамотно тратить. Нужно выбирать лучшее для детей», - отметила врио вице-губернатора ПриморьяНаталья Бондаренко.

В 2019 году был значительно увеличен размер субвенции, выделяемой из краевого бюджета. Как потратить эти деньги, каждое учреждение решало самостоятельно.

«Задача была не навязать руководителям: купите это, а чтобы они сами выбрали, понимая, что им надо. Тогда у людей есть мотивация работать. А если навязывать, то оборудование будет просто стоять. Потому что это сложно, нужно менять программу, менять психологию. Но без этого не будет движения вперед. Мир меняется, и нашим детям надо научиться в нем жить. Помочь с этим и призваны инновации в образовательной сфере. Сегодня педагог – это не только уроки и отметки. Это ещё и проводник в будущее. И без необходимых изменений в методике преподавания, без настоящей человеческой увлечённости – движения вперёд не будет», - подчеркнула она.

Михаил Светлов