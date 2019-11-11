Как сэкономить 1 млн на ипотеке, сказал эксперт

Крупные банки сбивают ставки по ипотечным кредитам, сообщает DEITA.RU

За последние несколько недель ставки по ипотеке большинства российских банков упали до 8,5 процента годовых и ниже. Те кредитные организации, которые еще не понизили свои процента, сделают это в ближайшее время, пишет «Российская газета». Таким образом, у заемщиков, которые уже оформили свои кредитные договоры, появится прекрасная возможность снизить ежемесячные платежи.

Резкое снижение ставок возникло не само по себе, а из-за понижения ключевой ставки Банка России. Снижение ставки произошло 25 октября сразу на полпроцента. Такого реального шага не наблюдалось последние два года. Отмечается, что причина такого прогрессу — снижение инфляции. В 2020 году, по прогнозу, инфляция снизится еще, до трех процентов. Что приведет к дальнейшему снижению ставок по ипотеке.

Ранее глава государства Владимир Путин дал поручения правительству и Центробанку к 2024 году снизить ставки по ипотеке до восьми процентов. При этом заместитель руководителям Минфина Алексей Моисеев уверяет, что таких показателей можно достичь значительно раньше. На сегодняшний день предполагается, что ставка будет продолжать снижаться по льготным программам, таким как «семейная ипотека».

По словам директора агентства НКР Михаила Доронкина, в тот момент, когда ставка зафиксируется на отметке около девяти процентов, следует ожидать массового наплыва заемщиков, которые оформляли ипотечные кредиты в 2016–2017 годах. Все они будут рефинасировать кредиты, ставка по которым 11 процентов и выше.

В качестве выгодного примера можно привести следующие цифры. Заемщик оформил ипотечный кредит на четыре миллиона. Выплачивать его он планирует 20 лет. Ставка на момент оформления документов составляла 11 процентов. Таким образом, ежемесячно от отдает банку 41,3 тысячи рублей. В итоге он переплатит 5,9 миллиона рублей.

При рефинасировании на ставку 9,5 процента, ежемесячный платеж снизится до 38 тысяч рублей. Переплата составить 4,65 миллиона. Получается, рефинасирование позволит сэкономить свыше одного миллиона.

Екатерина Брязгунова