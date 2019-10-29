Как сэкономить на ЖКХ 5 тысяч, сказал эксперт

Многие россияне жалуются на то, что управляющие компании или ТСЖ недобросовестно выполняют свои обязанности. Каким образом это можно избежать, да еще не переплачивать за коммунальные услуги, сообщает DEITA.RU со ссылкой на канал «ЖКХ от первого лица».

Первое, на что следует обратить внимание, это нарушения, которые связаны с незаконным начислением. Так, в платежке могут появиться дополнительные строки. По ним можно переплатить до 3,5 тысячи в год. Кроме того, в квитанциях ЖКХ может быть указан завышенный тариф или объем потребляемых ресурсов. Так, переплата может составлять от 100 рублей в месяц, то есть 1200 рублей в год.

Также нужно помнить, что за некачественную поставку ресурсов необходимо делать перерасчет. Например, если вода ниже 40 градусов — то оплачивать нужно как за холодную воду.

Во всем доме расчеты за коммунальные платежи делаются единообразным способом, а значит — можно объединиться с соседями и нанять юриста, который сможет в суде доказать, что платежи завышают.

Канал «ЖКХ от первого лица» уверяет, что таким образом можно сэкономить до пяти тысяч рублей в месяц.

Екатерина Брязгунова