«Как скоты»: комментаторы встали на защиту водителя автобуса

Женщина рассказала о неприятном инциденте в городском автобусе, но ее никто не поддержал, сообщает DEITA.RU.



Жительница Владивостока опубликовала в Инстаграм рассказ о неудачной поездке в городском автобусе. Пост размещен в аккаунте dps_patrul.

По словам автора, все произошло 31 декабря. Сразу после работы она поехала в ТЦ «Черемушки» на автобусе. С собой кроме купюры в 5000 рублей денег не было. Женщина подчеркнула, что предупредила водителя о такой ситуации на входе в автобус – тот сказал, что сдачу даст.

Однако когда женщина попыталась расплатиться, водитель пришел в ярость: купюра оказалась слегка надорвана. Мужчина начал кричать и «испортил много нервных клеток» пассажирке.

Однако пользователи соцсетей неожиданно поддержали автобусника:

«Все хотят чтоб им оказывали услуги от души а сами ведут себя как скоты, всегда можно и нужно оставаться Людьми»

«Надо было 5 забрать и катать их на всю сумму»

«Ему премию выписать надо! Заметьте, с его стороны ни ора, ни мата в ответ на оскорбления этой парочки неадекватной!».

Елена Миронова