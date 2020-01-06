telegr wh call

Новости

Новые ПДД предложили ввести в России – список

6 Январь 2020, 11:43

Ядерная война может начаться из-за Трампа - депутат Госдумы

6 Январь 2020, 11:13

«Как скоты»: комментаторы встали на защиту водителя автобуса

6 Январь 2020, 10:47

Неизвестного, расстрелявшего детей, ищет Следком

6 Январь 2020, 10:12

Дорогой внедорожник подожгли соседи

6 Январь 2020, 09:45

Стало известно, где во Владивостоке принимают елки на переработку

6 Январь 2020, 09:15

Цены на жилье в России могут вырасти на треть

6 Январь 2020, 08:15

Синоптики подтвердили ухудшение погоды на Рождество

6 Январь 2020, 07:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Как скоты»: комментаторы встали на защиту водителя автобуса

автобус

Женщина рассказала о неприятном инциденте в городском автобусе, но ее никто не поддержал, сообщает DEITA.RU.

Жительница Владивостока опубликовала в Инстаграм рассказ о неудачной поездке в городском автобусе. Пост размещен в аккаунте dps_patrul.

По словам автора, все произошло 31 декабря. Сразу после работы она поехала в ТЦ «Черемушки» на автобусе. С собой кроме купюры в 5000 рублей денег не было. Женщина подчеркнула, что предупредила водителя о такой ситуации на входе в автобус – тот сказал, что сдачу даст.

Однако когда женщина попыталась расплатиться, водитель пришел в ярость: купюра оказалась слегка надорвана. Мужчина начал кричать и «испортил много нервных клеток» пассажирке.

Однако пользователи соцсетей неожиданно поддержали автобусника:

«Все хотят чтоб им оказывали услуги от души а сами ведут себя как скоты, всегда можно и нужно оставаться Людьми»

«Надо было 5 забрать и катать их на всю сумму»

«Ему премию выписать надо! Заметьте, с его стороны ни ора, ни мата в ответ на оскорбления этой парочки неадекватной!».

Елена Миронова

Читайте также:

«Новогодний экспресс»: четыре автобуса парализовали центр столицы

Гонки автобусов привели к ДТП во Владивостоке

Владивостокские автобусы будут ходить по-новому

Популярное

Правила выхода на пенсию меняются в 2020 году

Год «силовиков»: Путин дал карт-бланш Росгвардии

«Красный губернатор» пожаловался Путину на произвол

Краевая прокуратура взялась за стоматолога из Уссурийска
Загрузка...
Загрузка...