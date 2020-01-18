Как снимать деньги с карт, сказали в Роскачестве

Правила безопасности у банкоматов напомнили россиянам, сообщает DEITA.RU.



Специалисты Роскачества дали несколько советов россиянам по безопасному использованию банкоматов. Владельцам банковских карт напомнили, что важно всегда проявлять бдительность: только в 2018 году с карт россиян украли почти полтора миллиарда рублей.

Прежде всего, не стоит пользоваться банкоаматами на улицах. Выбирайте те, что находятся в отделениях банка – они лучше охраняются.

Всегда следите за людьми вокруг – если видите подозрительных, не снимайте наличность.

Закрывайте клавиатуру рукой во время ввода пароля.

Если вы заметили скиммер (устройство для копирования пин-кода на клавиатуре), уйдите в безопасное место и позвоните в банк.

Если человек перед вами забыл карту в банкомате, не трогайте ее – это может быть очередная схема развода.

Елена Миронова