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Как снизить плату за услуги ЖКХ, сказал эксперт
Некоторые управляющие компании российских регионов в октябре подняли тариф за содержание жилого помещения. Увеличение тарифа оказалось рекордным — 37 процентов. Насколько это законно и как быть в подобной ситуации, разбиралось DEITA.RU.
По словам исполнительного директора НП «ЖКХ «Контроль» Светланы Разворотневой, согласно российскому законодательству, тарифы на жилищные услуги утверждаются либо собственниками, либо органами местного самоуправления.
В связи с этим, если одномоментно сильно подняли тарифы, то нужно разбираться, чья это была инициатива. В случае когда подобные решения принимаются управляющей компанией в обход пожеланиям собственников, то это прямое нарушение закона. В обязательном порядке нужно писать запрос в администрацию и уточнять, по какой причине, а главное — на каком основании изменен тариф.
Также в беседе с корреспондентом РГ Светлана Разворотнева не исключила, что документ общего собрания мог быть подделан.
Отмечается, что подобные заявления нужно писать в двух экземплярах, чтобы на одном в администрации поставили дату, когда документ был принят. Также делается отметка о том, кто принял документ.
Когда станет ясно, на каком основании изменен тариф, собственники могут еще раз собраться и принять более комфортное для них решение по вопросу тарифов за содержание помещения.
Екатерина Брязгунова