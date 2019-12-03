telegr wh call

Новости

Начальник ГИБДД снимает ролики с лайфхаками

3 Декабрь 2019, 13:30

У главы ГИБДД возникли вопросы к качеству техосмотра на Дальнем Востоке

3 Декабрь 2019, 13:15

Дороги Уссурийска стали еще безопаснее

3 Декабрь 2019, 13:11

Новое предложение от мошенников: как удалить авто из базы ГИБДД

3 Декабрь 2019, 13:00

Названы победители Всероссийского фотоконкурса «Объединяя энергию»

3 Декабрь 2019, 13:00

Задача расселения из аварийного жилфонда активно решается на Сахалине

3 Декабрь 2019, 12:53

Медучреждения Сахалина поборются за статус «Доступной поликлиники»

3 Декабрь 2019, 12:48

Цены на смартфоны взлетят - Путин подписал новый закон

3 Декабрь 2019, 12:45

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Как снизить плату за услуги ЖКХ, сказал эксперт

квитанция, документ, документы

Некоторые управляющие компании российских регионов в октябре подняли тариф за содержание жилого помещения. Увеличение тарифа оказалось рекордным — 37 процентов. Насколько это законно и как быть в подобной ситуации, разбиралось DEITA.RU.

По словам исполнительного директора НП «ЖКХ «Контроль» Светланы Разворотневой, согласно российскому законодательству, тарифы на жилищные услуги утверждаются либо собственниками, либо органами местного самоуправления.

В связи с этим, если одномоментно сильно подняли тарифы, то нужно разбираться, чья это была инициатива. В случае когда подобные решения принимаются управляющей компанией в обход пожеланиям собственников, то это прямое нарушение закона. В обязательном порядке нужно писать запрос в администрацию и уточнять, по какой причине, а главное — на каком основании изменен тариф.

Также в беседе с корреспондентом РГ Светлана Разворотнева не исключила, что документ общего собрания мог быть подделан.

Отмечается, что подобные заявления нужно писать в двух экземплярах, чтобы на одном в администрации поставили дату, когда документ был принят. Также делается отметка о том, кто принял документ.

Когда станет ясно, на каком основании изменен тариф, собственники могут еще раз собраться и принять более комфортное для них решение по вопросу тарифов за содержание помещения.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Вот как правильно не платить за услуги ЖКХ

«Тарифы ЖКХ взлетят» – заявление главы Минстроя шокирует россиян

Должникам по услугам ЖКХ придумали оправдание

Популярное

Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным

Увольнение главврача Медцентра прокомментировали в ДВФУ

Как мощный тайфун повлияет на погоду, сказал синоптик

Полицейские в масках вышли на улицы Владивостока
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...