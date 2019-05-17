Президент посоветовал чиновникам брать пример с собаки Павлова, сообщает DEITA.RU.

Владимир Путин потребовал от принимающих решения мгновенной реакции на запросы граждан. По словам российского лидера, действовать нужно аки собака Павлова в смысле скорости и быстродействия.

Как отметил президент, реакция должна быть "на уровне первой сигнальной системы". Также Путин рекомендовал служивым чаще следить за новостной повесткой, чтобы быть в курсе чаяний народа.