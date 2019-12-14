Как сохранить авто новым: водителям дали странные советы

Не всегда разрекламированные средства или поедки в дорогие сервисы могут качественно решить проблемы, сообщает DEITA.RU.



Сохранить автомобиль в идеальном состоянии – задачка не из легких. Автор канала

CARHack в Яндекс.Дзен дал 5 советов водителям. На первый взгляд, некоторые из них покажутся странными.

1. Если треснуло лобовое стекло, надо использовать на трещине прозрачный лак для ногтей. Так трещина не будет расползаться от вибрации.

2. Стирать пыль с кузова сухой тряпкой – не лучшая идея. Так вы только добавите кузову царапин. Лучше взять влажную тряпку из поливинилацетата – она соберет всю грязь и не оставит царапин.

3. Если фары потускнели, их можно отполировать обычной зубной пастой. Подойдет самая дешевая – только не берите цвветную.

4. Внимательно следите за появлением короззии. Сразу обрабатывайте царапины и регулярно проверяйте днище.

5. Менять масло в двигателе лучше раньше положенного срока. Особенно рекомендуется проводить замену в межсезонье.

Елена Миронова