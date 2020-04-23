Как сохранить веру в лучшее при пандемии, рассказал психолог

Рецептом сохранения позитивного настроя во время пандемии коронавируса поделился ректор Московского института психоанализа Лев Сурат, сообщает ИА DEITA.RU.



По словам эксперта, важно, в первую очередь, вселить уверенность в своё окружение, пишет «Парламентская газета». Важно общаться с близкими с добрым посылом и в жизнеутверждающем ключе.

«Если каждый из нас будет стараться вселить подобную уверенность в своё окружение, то наш общий настрой изменится, уйдут тревога и страх, мучения от неопределённости, а останется только чистая вера в лучшее», – считает Сурат.

Специалист напомнил, что трудности воспитывают волю и закаляют характер, а значит, после окончания карантина люди должны стать мудрее и человечнее.