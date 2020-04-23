telegr wh call

Новости

Врач рассказал, чем опасен солевой раствор

23 Апрель 2020, 23:15

«За сосульки и парковку»: новые штрафы введут в России

23 Апрель 2020, 22:15

Дальневосточники смогут выйти дома только по цифровым пропускам

23 Апрель 2020, 21:15

Труба навылет: страшное ДТП произошло на приморской трассе

23 Апрель 2020, 20:47

Путин уволил заместителя главы СКР

23 Апрель 2020, 20:15

Американский штат подал на Китай в суд из-за коронавируса

23 Апрель 2020, 20:00

Банки отменяют кэшбэк на онлайн-покупки

23 Апрель 2020, 19:45

Финский врач прокомментировал запрет на прогулки при пандемии

23 Апрель 2020, 19:30

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Как сохранить веру в лучшее при пандемии, рассказал психолог

пикса семья

Важно думать не только о себе

Рецептом сохранения позитивного настроя во время пандемии коронавируса поделился ректор Московского института психоанализа Лев Сурат, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам эксперта, важно, в первую очередь, вселить уверенность в своё окружение, пишет «Парламентская газета». Важно общаться с близкими с добрым посылом и в жизнеутверждающем ключе.

«Если каждый из нас будет стараться вселить подобную уверенность в своё окружение, то наш общий настрой изменится, уйдут тревога и страх, мучения от неопределённости, а останется только чистая вера в лучшее», – считает Сурат.

Специалист напомнил, что трудности воспитывают волю и закаляют характер, а значит, после окончания карантина люди должны стать мудрее и человечнее.

Читайте также:

Главную психологическую проблему самоизоляции выделил эксперт

Психологи рассказали, почему россияне нарушают карантин

Семейные ссоры стали чаще в самоизоляции

Елена Кот

Популярное

Труба навылет: страшное ДТП произошло на приморской трассе

Россияне останутся без банковских карт во время карантина

Россиянам дадут МРОТ по максимуму

В России предложили называть КОВИД по-русски
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...