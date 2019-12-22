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Как создать новогоднее настроение, рассказали россияне

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Сервис Туту.ру провел опрос и выяснил, что россиянам создает новогоднее настроение, сообщает DEIAT.RU. В опросе приняло участие почти 4,5 тысяч человек. 

На вопрос «Что в большей степени способно подарить вам новогоднее настроение?» самым популярным ответом стал «елки, гирлянды, украшения и прочая атрибутика». За этот вариант проголосовало 40% респодентов. 

Вторым по популярности ответом которому отдали предпочтение каждый пятый опрошенных – «Ничего, я не люблю новый год». 

Остальные ответы не превысили 10%. По 6% респонденты отдали свое предпочтение таким ответам как «Подготовка новогоднего стола», «покупка подарков» и «Ярмарка в Европе». На один процент больше получил ответ – запах мандаринов и просмотр традиционных новогодних фильмов.

Бой курантов и речь президента ждут только 4% опрошенных, 2% брызги шампанского и по одному проценты фейерверки и выбор платья.

Напомним, что ранее DEITA.RU писало о том, что как лучше употреблять алкогольные напитки в новогоднюю ночь и как подготовить свой желудок к встрече праздника, чтобы не нанести ему вреда. 

Иван Юрьев

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