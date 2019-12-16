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«Как страшно» - автомобиль сгорел с пассажирами
В районе Тавричанки в Приморье произошло резонансное ДТП – водитель не справился с управлением, и авто вылетело с трассы, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает паблик «Экипажи ДПС», водитель потерял управление и въехал в откос. После столкновения авто загорелось. Отмечается, что водитель и пассажир, которые находились в машине, не смогли выбраться и погибли.
«Какая страшная смерть», «Жесть… жалко людей. Железо всегда можно купить, а вот жизнь – нет», «Ужас… лучше бы не читал».
Напомним, что гололедица на дороги и снежные заносы часто становятся причиной аварий на дорогах. ГИБДД настоятельно просит в условиях непогоды быть особенно осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и все правила дорожного движения.
Александра Маслова