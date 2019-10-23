Как связаны алкоголизм и губернаторы, рассказали в Кремле

Кремль придумал новый KPI для губернаторов, сообщает DEITA.RU.



Российских губернаторов обязали лично контролировать алкоголизм жителей своих регионов. Такое поручение в ходе пленарного заседания озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в целом по стране доля контрафактного алкоголя снизилась с 65 до 30 процентов за последние годы.

Но не все регионы могут похвастать успешной борьбой с пьянством своих жителей. Есть свои лидеры, и есть аутсайдеры.

Матвиенко отметила, что производители контрафактной продукции в России достигли такого уровня, что спиртное они производят на суперсовременном оборудовании, благодаря чему выявить некачественную продукцию не так-то просто.

При этом она четко обозначила - контрафакта в стране не то что тридцать процентов, а быть не должно вообще. Контролировать работу контролирующих губернаторов Матвиенко обещает лично.

Как именно российские губернаторы будут справляться с задачей - доподлинно неизвестно, но есть несколько вариантов развития событий.

На вооружение можно взять московский опыт. В столице в местах массового скопления выпивающих граждан регулярно дежурят «отряды трезвости». Они представляют из себя группы молодых людей, иногда даже школьного возраста, которые регулярно наблюдают за обстановкой в московских парках.

В случае обнаружения пьющей компании, группы молодых людей подходят и для начало вежливо просить убрать спиртное, напоминая, что распитие в общественных местах является нарушением закона.

В случае, если отряд сталкивается с негативной реакцией и отказом, молодые люди не стесняются в методах борьбы. Бутылки вырываются из руки выкидываются в мусорное ведро, а особо буйных юные борцы за здоровый образ жизни наказывают тумаками.

Почему мы российским губернаторам не наладить взаимодействие с молодыми и инициативными ЗОЖниками, коих, ввиду моды последних лет, довольно немало в российских школах и вузах? Молодежь при деле, власть исполняет свою социальную функцию, все счастливы.

Не самому же условному Олегу Кожемяко или Сергею Фургалу бегать по спальным районам, отнимая бутылки у местных забулдыг?

Если обратиться к историческим методам борьбы с пьянством в России, то сухой закон был самым эффективным решением.

Когда в конце эпохи Советского союза Горбачев ввел сухой закон, продолжительность жизни увеличилась на 2,5 года. За 7 лет с 1985 по 1992 умерло на 919 900 мужчин и 463 600 женщин меньше, чем прогнозировали статистики, исходя из данных прошлых лет.

К слову, недавно глава Чечни Рамзан Кадыров выступал с инициативой разрешить регионам самостоятельно принимать решение о введении сухого закона на территории отдельно взятого региона. Пока что эта инициатива не прошла.

В Приморье пока что тоже находятся в поиске решения проблемы. Летом появилась информация, что в крае планируют сократить время продажи алкоголя, инициаторы рассматривают варианты запрета продажи с 20.00 и 21.00.

Чиновники видят 4 варианта: с 20.00 до 9.00, с 21.00 до 9.00, с 20.00 до 10.00 и сохранить существующий порядок. Вопрос на сегодняшний день открыт.

Так или иначе, теперь алкоголизм приморцев - зона ответственности губернатора Олега Кожемяко, считает он это важным или не считает.

Василий Кучин