"Как тебе такое, Илон?" Лопату закатали в асфальт во Владивостоке

Дорожные работники на Снеговой подходят к своему труду с креативом. Так, пользователи социальных сетей заметили необычное новшество на свежем асфальте, сообщает DEITA.RU.

Прямо посреди проезжей части, на новеньком асфальте красуется лопата, прочно закатанная асфальтоукладчиком. Такое «украшение» дороги, по всей видимости, оставили рабочие, занимавшиеся благоустройством попавшей на фото территории.

Подписчики паблика «Новый Владивосток» активно шутят на тему такого дорожного творчества: «Как тебе такое, Илон Маск?» «Инновационные технологии в области дорожного ремонта», «Сколково отдыхает».

Ранее наши бдительные читатели уже сообщали о том, что дорожный ремонт на улице Снеговой ведется довольно необычно. Например, подозрения у горожан вызывал слишком тонкий на отдельных участках слой асфальта – по мнению жителей, на нем явно старались сэкономить, как и на безопасности и комфорте столичных водителей.

Стоит отметить, что некачественно уложенный асфальт уже приводил к плачевным ситуациям на улицах столицы. Так, недавно груженый самосвал провалился под землю в районе проспекта Столетия.

Напомним, что в этом году нареканий к работе дорожных служб довольно много. Даже полпред Юрий Трутнев заметил массу недостатков и опасных дефектов, когда проезжал с инспекцией по городским улицам.

Александра Маслова