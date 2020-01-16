Как уберечься от пневмонии: по следам детской смерти в Приморье

Частые перекусы и своевременная вакцинация может уберечь ребёнка от пневмонии, сообщает DEITA.RU. Корреспондент издания побеседовал с Викторией Братко, заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №2» в Приморском крае.

Виктория Владимировна, расскажите, пожалуйста, какие методы профилактики помогут уберечь детей от пневмонии?

- Профилактика бывает первичной, когда заболевание ещё не произошло, никакое, даже не ОРВИ, а также вторичной – когда уже возникло ОРВИ, для того, чтобы оно в пневмонию не переросло. Если говорить о первичной профилактике, следует ограничить лишние контакты ребёнка в эпидемиологический сезон, который сейчас имеет место быть, и, как минимум, вакцинация. Она, в свою очередь, бывает разной. Используется вакцинация, которая защищает от разного количества возбудителей пневмококковой инфекции. Если вакцинация сделана своевременно, вне болезней, вне эпидсезона, то к разгару данного сезона, иммунитет ребёнка уже будет защищён.

Какие ещё меры можно отнести к первичной профилактике?

- Существуют также самые банальные рекомендации. Например, чтобы ребёнок перед каждым приёмом пищи мыл руки, чтобы пневмококки и прочие возбудители не проникали оральным путём. Также, в период эпидсезона ребёнка нужно чаще кормить. Не только завтрак, обед, полдник и ужин, а между этими приёмами пищи какие-то постоянные перекусы, по возможности. Например, перед или после прогулки – попить чайку с печенькой, съесть кусочек пирога.

Интересная мера! Как дополнительные приёмы пищи влияют на детский организм?

- За счёт перекусов у ребёнка нет падения уровня сахара, который у детей возникает очень быстро и при любом стрессе, в том числе при прогулках, катании на санках, физических нагрузках. Данные моменты вызывают состояние гипогликемии, при этой ситуации вирусы «цепляются» быстрее. Поэтому ребёнок должен быть зимой сытым.

Кроме того, в период эпидемии лучше ограничить социальные контакты малыша, особенно трёх и семи лет, так как этот возраст сам по себе является кризисным – детки идут в садик и в школу соответственно.

Расскажите, пожалуйста, о вторичных методах профилактики пневмонии?

- Если же так случилось, что ребёнок уже заболел, например, ОРВИ, необходимо провести ряд мер, чтобы заболевание не переросло в пневмонию. Она развивается не у каждого после вирусной инфекции, это происходит только у ослабленных детей, и не вакцинированных малышей. Сначала необходимо дать иммунитету ребёнка прийти в себя после вирусной инфекции. Этот период занимает до двух недель времени. В это время желательно оградить ребёнка от социальных контактов, то есть посидеть дома, по возможности с бабушками – дедушками, потому что родители обычно заняты на работе. Кроме того, в этот период назначается медицинский отвод от вакцинации. В эти две недели после болезни делать прививки нежелательно. В этот период можно принимать лекарства, для того, чтобы привести иммунитет ребёнка в порядок. Не следует забывать и о витаминах. Это касается не только витамина С, но и А и Е. Это те витамины, которые восстановят нормальное состояние клеточных мембран перед новым внедрением в коллектив, который кашляет и чихает.

Если подытожить, какие действия помогут здоровью ребёнка после ОРВИ?

- Поливитамины, нужные препараты, например, «Бронхо-Мунал», домашний режим и уход – это то, что можно порекомендовать родителям после вирусных инфекций, особенно таких, как трахеит, аденоидит. Данный комплекс мер поможет свести возможность выхода на пневмонию практически к нулю.

Софья Корф