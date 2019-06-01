Шумные соседи – проблема, знакомая едва ли не каждому. Как их призвать к порядку, сообщает DEITA.RU.

Проблему можно решить: существует административная ответственность за нарушение закона «О тишине» - статьи 6.3, 6.4 КоАП РФ. Оговорка одна: этот способ работает, когда бессовестные любители шума, ремонтов и вечеринок зверствуют в ночное время. Но работает хорошо, без лишних нервов и довольно быстро можно обрести желаемый покой. Если соседи шумят после десяти – одиннадцати часов вечера, вызовите полицию, сотрудники составят протокол. Рассматривать его будут мировые судьи.

Но есть спасение и для любителей тишины в дневное время: существует норма для уровня шума в жилых помещениях по санитарно-эпидемиологическим требованиям. Нарушителям придется, опять же, нести административную ответственность и уплатить штраф от 100 до 1000 рублей.

Вам нужно замерить уровень шума в своем жилом помещении и сравнить с предельно допустимым. После этого обратитесь в организацию с соответствующей аккредитацией в Роспотребнадзор по месту жительства.

Впрочем, вы и сами можете обратиться в суд, потребовав компенсировать вам моральный вред.

Анастасия Туркова