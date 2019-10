Как украли 66 млрд из Промсвязьбанка, рассказали в СКР

Стали известны подробности расследования уголовного дела в отношении экс-владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых. По версии известного по крупным делам следователя ГСУ СКР Алексея Весельева, за пять дней братьям удалось похитить у банка 66,3 миллиарда рублей, 575 миллионов долларов и 24,4 миллиона евро. Мало того, что такие огромные суммы были похищены, часть из них родственникам удалось легализовать. Как такое оказалось возможным, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».

В первую очередь, что нужно понимать, самым крупным акционером банка была зарегистрированная в Амстердаме компания Promsvyaz Capital B.V.. Именно ей принадлежали более 62 процентов акций Промсвязьбанка. Сама компания контролировалась Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd. Оставшиеся почти 40 процентов акций принадлежали Menrela Ltd. Примечательно, что владельцами всех компаний были братья Ананьевы.

Как отмечается в материалах следствия, Дмитрий и Алексей Ананьевы занимали высокие посты в Промсвязьбанке. Так вот, по мнению Весельева, Ананьевы, используя свое высокое положение, осуществляли руководство банком. При этом даже после проверки Центробанком, которая показала, что финансовые отчеты не отражают реальной картины дел, а значит — ситуация опасна для кредиторов, братья не изменили политики, что повлекло наложение определенных санкций.

Сначала в декабре 2017 года был наложен запрет на крупные операции, а потом было принято решение о назначении временной администрации. Через несколько дней УК «Фонд консолидации банковского сектора» по решению Центробанка получила право на руководство. Именно в это время братья Ананьевы и ряд неустановленных лиц организовали преступную группировку.

Банкиры в течение пяти суток заключили 24 договора с подконтрольными себе компаниями. В рамках договоров осуществлялась купля-продажа ценных бумаг. Все операции проводились через «Промсвязьбанк-Кипр», здесь были открыты счета все компаний, с которыми проводились операции. В течение нескольких часов на них были перечислены миллионы.

После установления всех обстоятельств дела СКР квалифицировал уголовные дела, как «растрату в особо крупном размере» и «легализацию похищенного». Однако защита банкиров считает, что дело имеет политический характер.

Екатерина Брязгунова