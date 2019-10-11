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Как в индийском кино: погибший мотоциклист вернулся домой
Индонезиец вернулся домой через несколько часов после собственных похорон. Об этом сообщает DEITA.RU.
Неожиданное для родственников, друзей и других участников похорон «воскрешение» произошло в одном из городов Восточной Явы. Как передает AsiaOne, мужчину по имени Сунарто по ошибке признали погибшим в страшной мотокатастрофе. Погибший пилот без документов был настолько обезображен, что полиция решила установить его личность по разбитому мотоциклу и прогадала.
Хозяином «железного коня» был уже известный нам Сунарто, который во время трагедии работал на стройке. За несколько дней до произошедшего он передал мотоцикл своему знакомому Варииму в качестве залога за занятые деньги, который, как позже установили полицейские, и погиб в ДТП.
Сам Сунатро узнал о своей «смерти» через случайный разговор с коллегами. Мужчина тут же вернулся домой, чтобы сообщить о чудовищной ошибке.
Сообщается, что родственники погибшего Вариима решили не заниматься перезахоронением и просто изменили имя погибшего на обелиске.
Екатерина Цой