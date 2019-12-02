«Нанодороги из Сколково» появились в Приморье - жители в ужасе

Жители Артема не дождались работ от дорожников, и решили взять вопрос благоустройства в свои руки, сообщает DEITA.RU.

Так, горожане просто положили кирпичи в огромные ямы на дороге. В условиях гололедицы это огромные зияющие ямы становятся еще опаснее, чем в теплое время года.

Как пишет подписчик одного из городских пабликов, «Судя по всему, город Артём - это филиал Сколково. Продолжаем рассказ о нанотехнологиях, применяемых в нашем провинциальном городке».

«Спасибо доброму человеку за кирпичи, дай бог тебе здоровья, ездим по этим ухабам. А кирпичи реально помогают», «Должно быть смешно, но на самом деле грустно» «Так это может, местные жители сами кирпичами ямы заложили, т.к. ездить по ним каждый день приходится . Не думаю, что это дорожники», - делятся впечатлением пользователи.

Большинство склоняется к тому, что «наноремонт», сделанный гражданами, довольно полезен. В то же время бездействие дорожников вызвало гневные отзывы.

Александра Маслова