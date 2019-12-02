telegr wh call

Новости

Условия для развития бизнеса оценили предприниматели на Сахалине

2 Декабрь 2019, 13:19

Будет ли Богданенко губернатором, сказал эксперт

2 Декабрь 2019, 13:15

Россияне становятся дальше от денег

2 Декабрь 2019, 13:00

Крупный пожар произошел в приморской школе

2 Декабрь 2019, 12:45

Найдено то, на что в Приморье упали цены в 2 раза

2 Декабрь 2019, 12:30

Детей россиян хотят лишить новогодней радости

2 Декабрь 2019, 12:15

«Нанодороги из Сколково» появились в Приморье - жители в ужасе

2 Декабрь 2019, 12:00

Ученые рассказали, когда дневной сон необходим

2 Декабрь 2019, 11:45

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

«Нанодороги из Сколково» появились в Приморье - жители в ужасе

Дорога Владивосток - Находка

Жители Артема не дождались работ от дорожников, и решили взять вопрос благоустройства в свои руки, сообщает DEITA.RU.

Так, горожане просто положили кирпичи в огромные ямы на дороге. В условиях гололедицы это огромные зияющие ямы становятся еще опаснее, чем в теплое время года.

Как пишет подписчик одного из городских пабликов, «Судя по всему, город Артём - это филиал Сколково. Продолжаем рассказ о нанотехнологиях, применяемых в нашем провинциальном городке».

«Спасибо доброму человеку за кирпичи, дай бог тебе здоровья, ездим по этим ухабам. А кирпичи реально помогают», «Должно быть смешно, но на самом деле грустно» «Так это может, местные жители сами кирпичами ямы заложили, т.к. ездить по ним каждый день приходится . Не думаю, что это дорожники», - делятся впечатлением пользователи.

Большинство склоняется к тому, что «наноремонт», сделанный гражданами, довольно полезен. В то же время бездействие дорожников вызвало гневные отзывы.

       

Александра Маслова

Читайте также:

Комплексный ремонт дорог завершается в Артеме

Владивостокцы назвали улицы, где срочно требуется ремонт

Серьезные проблемы наблюдаются на важной трассе

Популярное

Пропавший катер найден в Японском море

Когда покупать доллар перед Новым годом, сказал эксперт

«Что не указ, то маразм» — предложение министру разгневало россиян

Мощный взрыв прогремел у торгового цента в Приморье
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...