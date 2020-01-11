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Как вернуть авто продавцу, сказали в Сети

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Тонкости закона «О защите прав потребителей» помогут выиграть спор с автодилером, сообщает DEITA.RU.

Уже много лет в России действует правило 14 дней: покупатель может вернуть товар продавцу. Однако просто так вернуть автомобиль нельзя – должны быть причины. Например, пишет издание Car.ru, технический недостаток, который не был виден при покупке.

Однако вернуть авто дилеру можно и по истечению 14 дней со дня покупки. Важно при этом, чтобы машина обслуживалась только в сервисе при автосалоне – только так сохранится гарантия.

Шансы вернуть свои деньги или попросить на замену другой новый автомобиль можно только при таких случаях:

Машину на гарантии суммарно приходилось ремонтировать месяц и более

Поломка, которая приводит к постоянным ремонтам, одна и та же

Серьезная неисправность

Если на устранение поломки по гарантии ушло больше времени, чем вам обещали.

Елена Миронова

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