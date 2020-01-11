Новости
О ситуации с загадочным вирусом на границе рассказали власти
11 Январь 2020, 07:45
Судмедэксперты проверят женщину, которую «избил» врач
11 Январь 2020, 07:15
Прогноз погоды на субботу уже озвучен
11 Январь 2020, 06:30
Шойгу знает, что раздражает Запад
11 Январь 2020, 05:45
Врач сказал, как обезопасить себя от рака, убившего онколога
11 Январь 2020, 05:00
Шерон Стоун высказалась о Путине
11 Январь 2020, 04:15
Можно ли оформить ДТП спустя сутки, сказал юрист
11 Январь 2020, 03:30
Как вернуть авто продавцу, сказали в Сети
11 Январь 2020, 02:45
Как вернуть авто продавцу, сказали в Сети
Тонкости закона «О защите прав потребителей» помогут
выиграть спор с автодилером, сообщает DEITA.RU.
Уже много лет в России действует правило 14 дней: покупатель может вернуть товар продавцу. Однако просто так вернуть автомобиль нельзя – должны быть причины. Например, пишет издание Car.ru, технический недостаток, который не был виден при покупке.
Однако вернуть авто дилеру можно и по истечению 14 дней со дня покупки. Важно при этом, чтобы машина обслуживалась только в сервисе при автосалоне – только так сохранится гарантия.
Шансы вернуть свои деньги или попросить на замену другой новый автомобиль можно только при таких случаях:
Машину на гарантии суммарно приходилось ремонтировать месяц и более
Поломка, которая приводит к постоянным ремонтам, одна и та же
Серьезная неисправность
Если на устранение поломки по гарантии ушло больше времени, чем вам обещали.
Елена Миронова