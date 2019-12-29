Как вернуть билеты, рассказал Роспотребнадзор

Об изменениях в правила покупки и возврата билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия рассказали специалисты Роспотребнадзора, сообщает DEITA.RU.

Как напоминают эксперты надзорного ведомства, правила покупки и возврата билетов изменились в России с 1 сентября 2019 года. В преддверии Новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в случае отмены, замены либо переноса проводимого организацией мероприятия посетителю по его инициативе возмещается в установленном организацией порядке полная стоимость билета, либо посредником, у которого был приобретен билет. Потребители в этом случае могут также требовать возмещения убытков.

В случае же отказа посетителя от посещения проводимого организацией зрелищного мероприятия посетитель имеет право при возврате билета в нескольких случаях:

- не позднее чем за 10 дней до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно 100 процентов цены билета;

- менее чем за 10 дней, но не позднее чем за 5 дней до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно не менее 50 процентов цены билета;

- менее чем за 5 дней, но не позднее чем за 3 дня до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно не менее 30 процентов цены билета.

В случае же отказа посетителя от посещения проводимого организацией зрелищного мероприятия по причинам, менее чем за 3 дня до дня проведения зрелищного мероприятия организация вправе не возвращать посетителю стоимость билета.

Дмитрий Санников