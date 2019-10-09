Как вернуть деньги, украденные мошенниками с карты «Сбербанка»

Похищение данных владельцев банковских карт «Сбербанка» и абонентов оператора сотовой связи «Билайн» может иметь далеко идущие последствия, сообщает «DEITA.RU».

В дальнейшем при краже денег со счетов или карт клиента с помощью украденных у оператора персональных данных сведений вину этих компаний доказать будет очень сложно, полагают эксперты портала BANKI.RU.

На возврат денег можно будет надеяться только в том случае, если банк или оператор сотовой связи открыто признает, что утечка сведений конфиденциального характера произошла по вине их сотрудников, либо будет заведено уголовное дело, в ходе расследования которого будут задержаны конкретные лица, совершившие преступления, прокомментировал порталу юрист Антон Пуляев.

В любом случае доказать вину банка или оператора в утечке информации одиночному пострадавшему практически невозможно. При этом компании, стараются не признавать свою вину и не афишировать произошедшее. В данном случае заявления «Сбербанка» и «Билайна» - это большой плюс их корпоративной политики.

Между тем, представители финансового рынка предупреждают, что сохранение средств на своих счетах и картах в руках самого клиента, и он должен применять элементарные меры безопасности.

Во-первых, подключить СМС-отчеты о движении денежных средств по счету, регулярно проверять интернет-банк, а в случае несанкционированного списания средств незамедлительно заблокировать карту и обратиться в банк. Если клиент сделает это в течение 24 часов, вернуть деньги возможно, обычно банки идут навстречу клиенту. По крайней мере, в ситуации со «Сбербанком» у корреспондента «DEITA.RU» таких проблем не возникло. Деньги, украденные мошенниками после оплаты картой в одной из гостиниц Москвы, были возвращены в течение суток.

Напомним в октябре «Сбербанк», а затем «Билайн» сообщили об утечке данных о своих клиентах.

Михаил Светлов