Как вернуть некачественный товар рассказали в Госдуме

Как вернуть некачественный товар, какие для этого есть сроки и можно ли отменить покупку, не сохранив чека, рассказали потребителям депутаты нижней палаты парламента РФ, сообщает DEITA.RU.

Общие правила гласят, что покупатель имеет право попросить замены бракованного товара на аналогичную модель. Можно заменить и на товар другой фирмы, но для этого должен пройти перерасчет оплаты.

Закон разрешает вовсе отказаться от сделки, вернув покупку «с дефектом» и получив за нее ранее заплаченную сумму. Более того, потребитель может прийти с претензией не только к продавцу или руководству магазина, но и к импортеру или изготовителю товара. При этом потерянный товарный или кассовый чек не дают права отказать покупателю в рассмотрении претензии.

Разобраться с некачественной покупкой желательно до истечения её гарантийного срока. Однако, ряд товаров, в частности, сезонных, имеют пролонгированный срок службы, который начинается с наступления конкретного сезона, которое зависит от климатических и географических зон страны.

Кроме того, специалисты советуют проводить качественную экспертизу только за счет продавца или изготовителя. Однако, если исследования докажут «невиновность» стороны, оказавшей услугу, потребитель должен будет возместить эти расходы.

Возврат денег или возмещение расходов на ремонт товара с дефектом должно пройти в течение 10 дней со дня предъявления претензии.

Если же продавец категорически отказывается делать замену товара или возврат средств, эксперты рекомендуют обратиться в Роспотребнадзор. Если ведомство не сможет разобраться с ситуацией, остается только решать вопрос через суд.

Александра Маслова