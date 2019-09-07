Покупка автомобиля — ответственная задача. Осуществлять подобные сделки лучше в надежном автосалоне с достойным уровнем обслуживания, сообщает DEITA.RU.

Можно выбрать автосалон по рекомендации друзей и знакомых. Однако мнение одного человека всегда субъективно. Лучше предварительно почитать отзывы в Интернете. Специализированный автомобильный портал https://pravomnenie.ru/ PravoMnenie.ru специально создан в помощь желающим приобрести автомобиль в Москве. На его страницах размещены реальные отзывы об автсалонах. Для удобства посетителей сайта предусмотрена возможность быстро просмотреть отзывы об автосалонах, расположенных в конкретном муниципальном округе.

К сожалению, в портал не предоставляет информацию об автосалонах, действующих в других регионах РФ. Предлагаем несколько советов по их выбору.

В какой автосалон лучше обратиться

Если вы желаете приобрести авто конкретной марки, то загляните на сайт производителя. Как правило, на нем можно найти адреса официальных дилеров и выбрать салон, ближайший к своему дому.

Там же вы можете поискать рейтинг дилера. Отдавайте предпочтение тем из них, кто заслужил звание «платинового» или «золотого». Их присваивают, если клиенты чаще всего пользуются услугами именно этих автосалонов, что свидетельствует о высоком качестве обслуживания клиентов.

В любом случае, следует прочитать и отзывы покупателей, так как только они позволяют составить реальное представление о компании, занимающейся реализацией авто.

Покупка не должна осуществляться за один раз. При первом посещении нужно обратить внимание на обслуживание. Недопустимо если к клиенту долго не подходит менеджер. Это может свидетельствовать о том, что:

компания экономит и не хочет тратиться на зарплату достаточного количества сотрудников;

менеджерам платят мало и они не заинтересованы в продаже авто;

руководство автосалона не способно организовать работу сотрудников.

Все это означает, что, если после покупки у вас появятся проблемы, вы не сможете рассчитывать на быстрый отклик и их решение.

В хорошем салоне всегда можно посмотреть автомобиль и заказать тест-драйв. Отсутствие машин должно насторожить, так как свидетельствует о несерьезном подходе и невысоком уровне сервиса в салоне.

И, наконец, в салоне, где стоит покупать авто, клиенту не навязывают дополнительные услуги и оборудование, а только ненавязчиво предлагают.

Будьте внимательны при выборе автосалона, и вы избежите проблем, при покупке и дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Михаил Светлов